حقيقة الصلح بين محمود الخطيب ومرتضى منصور.. مصدر يكشف

انت الان تتابع خبر حقيقة الصلح بين محمود الخطيب ومرتضى منصور.. مصدر يكشفوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف مصدر من داخل النادي الأهلي، حقيقة الصلح بين محمود الخطيب ومرتضى منصور، كما تردد في الفترة الماضية.محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حصل على حكمين بحبس مرتضى منصور، عام عن كل قضية، وذلك في قواضي سب وقذف.

وقام منصور بالاستئناف على الحكمين وسط مطالب منه بالصلح مع رئيس النادي الأهلي.

حقيقة الصلح بين الخطيب ومرتضى

مصدر من داخل الأهلي نفى ما تردد عن وجود صلح بين الخطيب ومنصور، مؤكداً وجود تحركات قانونية قوية لرئيس الأهلي لم تتوقف حتى الآن في أزمته مع رئيس الزمالك خلال السنوات الماضية وذلك للحصول على حقوقه بالقانون

وكان الإعلامي عبد الناصر زيدان قد قال أن هناك صلح قادم بين رئيسي الأهلي والزمالك تحت مظلة الحوار الموطني المدعوم من رئاسة الجمهورية.