“الحسم” موعد مباراة الفتح والهلال الدوري السعودي الجولة 29 تذاكر مباراة الفتح والهلال منصة مكاني

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عمر شويل - جدة تترقب جماهير زعيم السعودية موعد مباراة الفتح والهلال في الجولة 29، قبل الأخيرة من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اللقاء المرتقب فالزعيم على بعد محطتين فقط من الوصول إلي منصة التتويج للعام الثالث على التوالي، حال تحقيق الفوز بالمباراتين فالهلال الآن يحتل المركز الثاني برصيد 61 نقطة، وهو نفس رصيد العميد وبفارق هدف واحد للاتحاد، المباراة تقام على ملعب نادي الفتح ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي.

يدخلا الهلال اللقاء وهدفه تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، ولكن المهمة لن تكون سهلة على الزعيم الهلالي ففريق الفتح يقدم مستوى جيد هذا الموسم، ويحتل المركز السادس قبل اللقاء برصيد 35 نقطة، وكان الفتح قد حقق الفوز على الهلال في الدور الأول على ملعب الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويسعى اليوم لتكرار الفوز وقلب الطاولة على جماهير الهلال، تبحث الجماهير عن موقع تذاكر المباراة خاصة الجماهير الهلالية التي ترغب في حجز التذاكر، لمؤازرة الفريق في اللقاء المرتقب وهو ما سنقدمه لكم داخل المقال لمتابعي موقع ثقفني.

موعد مباراة الفتح والهلال القادمة

18.010 : – السادسة مساءً بالتوقيت العالمي.

19.00 : – السابعة بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

20.00 : – الثامنة مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا، سوريا.

21.00 : – التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، البحرين، قطر.

مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري