موعد مباراة السعودية وفيتنام ربع نهائي كأس آسيا للشباب تحت 23 عاماً والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة السعودية وفيتنام ربع نهائي كأس آسيا للشباب تحت 23 عاماً، سيكون ملعب لوكوموتيف بأوزبكستان مسرحاً لإقامة مباراة السعودية وفيتنام في ختام منافسات دور ربع نهائي كأس آسيا للشباب 2022 تحت 23 عاماً، حيث ستتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية صوب ملعب لوكوموتيف من أجل متابعة مباراة السعودية ضد فيتنام والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد.

وكان المنتخب السعودي للشباب تحت 23 سنة قد تمكن من بلوغ دور ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في أوزبكستان بعد تصدره لجدول ترتيب المجموعة الرابعة من دوري المجموعات من بطولة كأس آسيا للشباب 2022، حيث تمكن المنتخب السعودي من حصد سبع نقاط وضعته على قمة جدول ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة.

مباراة السعودية ضد فيتنام

واستهل الأخضر السعودي مشواره في بدوري مجموعات بطولة كأس آسيا للشباب بالفوز على منتخب طاجيكستان بخمسة أهداف دون رد، قبل أن يتعادل سلبياً في الجولة الثانية أمام المنتخب الياباني، ومن ثم الفوز على المنتخب الإماراتي بهدفين دون مقابل، ليكون الأخضر السعودي على قمة جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

في المقابل استطاع المنتخب الفيتنامي من التأهل إلى دور ربع النهائي من كأس آسيا للشباب تحت 23 عاماً بعد أن احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة خلف المنتخب الكوري الجنوبي، المنتخب الفيتنامي استهل مشواره بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام المنتخب التايلاندي، ومن ثم تعادل بهدف لمثله في الجولة الثانية أمام المنتخب الكوري الجنوبي، قبل أن يتمكن من تحقيق الفوز على منتخب ماليزيا في الجولة الثالثة والأخيرة بدوري المجموعات بهدفين دون رد، ليحصد الأحمر الفيتنامي خمس نقاط وضعته في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية.

موعد مباراة السعودية وفيتنام

بدوره أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موعد مباراة السعودية ضد فيتنام في دور ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً للشباب والمقامة في أوزبكستان، ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية وفيتنام مساء يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر يونيو الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة السعودية ضد فيتنام القادمة في كأس آسيا تحت 23 سنة للشباب في أوزبكستان من خلال شاشة قناة SSC السعودية.