موعد مباراة العراق وأوزبكستان كأس آسيا تحت 23 عاماً للشباب والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة العراق وأوزبكستان كأس آسيا تحت 23 عاماً للشباب، يلتقي مساء يوم السبت منتخبا العراق وأوزبكستان في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا للشباب تحت 23 عاماً، والمقامة حالياً في أوزبكستان، حيث ستكون أنظار جماهير كرة القدم العراقية متجه صوب ملعب باختاكور المركزي مساء يوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر يونيو حزيران الجاري في واحدة من المباريات الهامة التي ينتظرها جماهير كرة القدم العراقية.

وكان المنتخب العراقي للشباب دون 23 عاماً قد تمكن من التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً بعد أن احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية من دوري المجموعات من بطولة كأس آسيا للشباب 2022 في أوزبكستان، حيث تعادل المنتخب العراقي أمام المنتخب الأردني في مستهل مشواره بالبطولة الآسيوية للشباب تحت 23 عاماً بهدف لمثله، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها أمام منتخب أستراليا في الجولة الثانية، ومن ثم تحقيق الفوز على منتخب الكويت بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات من كأس آسيا دون 23 عاماً، ليكون منتخب أسود الرافدين للشباب أحد المنتخبات المتأهلة إلى دور ربع النهائي من البطولة الآسيوية المقامة في أوزبكستان.

على الجانب الآخر فإن المنتخب الأوزبكي تمكن من بلوغ ربع نهائي بطولة كأس آسيا للشباب بعد أن تمكن من إنهاء منافسات المجموعة الأولى من دوري المجموعات في صدارة جدول الترتيب، المنتخب الأوزبكي استطاع حصد سبع نقاط، حيث فاز على منتخب تركمنستان بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية، ثم فاز بسداسية نظيفة على حساب منتخب قطر في مباراة الجولة الثانية، قبل أن يتعادل بهدف لمثله في ختام مشواره بدوري المجموعات أمام المنتخب الإيراني.

موعد مباراة العراق وأوزبكستان كأس آسيا تحت 23 عاماً

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد حدد موعد إقامة مباراة العراق وأوزبكستان في دور ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً، حيث تقرر أن تقام مباراة العراق القادمة ضد أوزبكستان مساء يوم السبت، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وأوزبكستان

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات bein SPORTS بنقل أحداث مباراة العراق وأوزبكستان على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة bein SPORTS AFC.