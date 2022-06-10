نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع منصة مكاني makani.com.sa رابط تذاكر مباراة الفتح والهلال الجولة 29 أحجز مقعدك الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة مبكراً جداً بدأ البحث عن رابط تذاكر مباراة الفتح والهلال القادمة، في الجولة رقم 29 الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر لها يوم السبت القادم الموافق 2022/06/18، ومن المعروف أن اللقاء المرتقب هو لقاء نادي الفتح لذا فهو منظم اللقاء، والذي سيطرح التذاكر للجماهير ويحدد أسعارها وموعد طرحها للبيع عبر موقع منصة مكاني لحجز تذاكر مباريات الدوري السعودي، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم تفاصيل مباراة الهلال والفتح، المواجهة الحاسمة خاصة بالنسبة للهلال في ظل صراعه مع الاتحاد على لقب الدوري هذا الموسم.

رابط تذاكر مباراة الفتح والهلال

الدخول على المنصة الإلكترونية makani.com.sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع.

تحديد مباراة الفتح والهلال.

أختيار فئة التذكرة ورقم المقعد.

النقر على موافق على الشروط العامة.

دفع قيمة التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز.

موقع حجز تذاكر مباراة الفتح ضد الهلال

جميع تذاكر نادي الفتح السعودي تباع فقط وحصرياً من خلال منصة مكاني لحجز تذاكر المباريات، ويتم الدخول عليها من قبل الجماهير، وشراء التذاكر أون لاين والموقع حتى اللحظة لم يطرح التذاكر للحجز، ونحن عبر موقع ثقفني سوف نتابع الموقع والحساب الرسمي لنادي الفتح، وعند الإعلان عن موعد طرح التذاكر سنقدمه لكم فوراً.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح في الدوري

لم يتم تحديد أسعار التذاكر حتى الآن وعند تحديد الأسعار سنضعها داخل المقال فتابعونا

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 28 19 4 5 2 28:59 31 61 2 الهلال 28 18 7 3 2 27:58 31 61 3 النصر 28 17 4 7 2 34:52 18 55 4 الشباب 28 15 8 5 2 35:51 16 53 5 ضمك 28 12 7 9 2 41:36 -5 43 6 الفتح 28 9 8 11 2 36:44 8 35 7 الفيحاء 28 8 10 10 2 23:21 -2 34 8 الطائي 28 10 4 14 2 44:30 -14 34 9 أبها 28 9 7 12 2 42:27 -15 34 10 التعاون 28 7 11 10 2 46:41 -5 32 11 الأهلي 28 6 13 9 2 40:37 -3 31 12 الإتفاق 28 7 10 11 2 44:38 -6 31 13 الفيصلي 28 6 12 10 2 35:26 -9 30 14 الرائد 28 8 6 14 2 44:31 -13 30 15 الباطن 28 7 8 13 2 40:29 -11 29 16 الحزم 28 4 5 19 2 43:22 -21 17

رابط منصة مكاني لحجز التذاكر

رابط منصة مكاني انطلقت مع بداية جائحة فيروس كورونا، من أجل أن يتم طرح تذاكر المباريات من خلالها، وحققت المنصة الهدف الذي أطلقت من خلاله ووفرت على المشجعين الوقت والمجهود، ففي بضعة دقائق يمكنك شراء وحجز تذكرة المباراة، عن طريق أتباع بعض الخطوات البسيطة للحجز.

عداد تنازلي لمباراة الفتح والهلال

بطاقة المباراة