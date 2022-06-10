إثيوبيا تهزم مصر في تصفيات أمم أفريقيا
تعرض منتخب مصر للخسارة بهدفين نظيفين أمام إثيوبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها العام المقبل ي كوت ديفوار.
وسجل هدفي إثيوبيا كل من اللاعبين، داوا هوتيسا، وشيمليس بيكيلى في الدقيقتين (21، و40) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "استاد بينغو" في ليلونغوي عاصمة مالاوي.
وتوقف رصيد منتخب مصر عند ثلاث نقاط حصدها بعد فوز صعب على ضيفه الغيني بهدف وحيد، سجله لاعبه محمد مصطفى في الوقت القاتل قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على استاد قاهرة الدولي، في مستهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"
وتراجع منتخب "الفراعنة" إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف عن منتخب إثيوبيا الذي تقدم إلى مركز الصدارة، بانتظار مباراة منتخبي غينيا ومالاوي اليوم أيضا.وكالات
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