إسبانيا تعبر سويسرا والبرتغال تهزم التشيك

إسبانيا تعبر سويسرا والبرتغال تهزم التشيكحققت البرتغال فوزها الثاني في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزها على ضيفتها التشيك 2-صفر الخميس، فيما حصدت إسبانيا انتصارها الأول على حساب سويسرا 1-صفر ضمن منافسات المجموعة الثانية من المستوى الأول.

وتصدرت البرتغال المجموعة برصيد سبع نقاط أمام إسبانيا الثانية بـ5 والتشيك الثالثة بـ4، فيما بقيت سويسرا من دون رصيد.

وكانت البرتغال استهلت مشوراها بالتعادل مع مضيفتها إسبانيا 1-1 الخميس الفائت قبل أن تتفوق برباعية نظيفة، منها هدفان للنجم كريستيانو رونالدو، على سويسرا في لشبونة الأحد.

على ملعب "جوزيه ألفالادي" في لشبونة، سجل جواو كانسيلو 33 وغونسالو غيديس 38 هدفي المباراة في الشوط الأول لصالح بطلة النسخة الأولى عام 2019.

وفي جنيف، حققت إسبانيا فوزها الأول بهدف بابلو سارابيا في الدقيقة 13.

وكان منتخب "لا روخا" وصيف النسخة الأخيرة العام الماضي تعادل في تشيكيا 2-2 في مباراته الثانية قبل أن يخرج بالنقاط الثلاث للمرة الأولى.

وسجل سارابيا الهدف الوحيد عندما افتك الإسبان الكرة من مكان قريب من منطقة سويسرا ووصلت إلى ماركوس يورنتي الذي توغل إلى الجهة اليمنى ومررها عرضية إلى مهاجم سبورتيغ البرتغالي تابعها في الشباك.

وتختتم منتخبات هذه المجموعة الحالية بمباراتي إسبانيا مع ضيفتها التشيك في ملقا الأحد والبرتغال مع سويسرا في جنيف في اليوم ذاته.