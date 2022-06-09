فوز هولندا وبلجيكا بدوري الأمم الأوروبية

فوز هولندا وبلجيكا بدوري الأمم الأوروبيةنجح منتخب هولندا من تعزيز صدارته لجدول ترتيب المجموعة الرابعة بالقسم الأول من مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بالفوز بهدفين لواحد على ويلز مساء امس.

وفي نفس المجموعة، اكتسح منتخب بلجيكا ضيفه البولندي بسداسية لهدف.

ورفع منتخب هولندا رصيده إلى 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بلجيكا، الذي تفوق بفارق المواجهات المباشرة على بولندا، ويتذيل منتخب ويلز الترتيب بلا نقاط، عقب خسارته في مباراته الثانية بالمجموعة.

فعلى ملعب "كارديف سيتي" تقدم منتخب هولندا بهدف كووبميينيرز في الدقيقة 50، غير أن ريس نورينتن دايفيس أحرز هدف التعادل لويلز بالدقيقة 92، ولم يسعد منتخب ويلز بتعادله كثيراً، بعدما أعاد فاوت فيخهورست التقدم لمنتخب هولندا من جديد في الدقيقة 94.

وفي اللقاء الآخر الذي جرى بملعب "الملك بودوان"، تعافى منتخب بلجيكا من صدمة خسارته أمام هولندا، بالفوز 6-1 على بولندا.

وجاءت المبادرة من جانب المنتخب البولندي الذي افتتح التسجيل عن طريق روبرت ليفاندوفسكي بالدقيقة 28، قبل أن يدرك المنتخب البلجيكي التعادل عن طريق أكسيل فيتسيل في الدقيقة 42.

وفرض منتخب بلجيكا سيطرته المطلقة على الشوط الثاني، حيث أضاف دي بروين الهدف الثاني بالدقيقة 59، ثم أضاف لياندرو تروسارد الهدفين الثالث، والرابع في الدقيقتين 73، و80 على التوالي.

وأضاف لياندير ديندونكير الهدف الخامس لأصحاب الأرض بالدقيقة 83، فيما اختتم لويس أوبيندا مهرجان الأهداف في الدقيقة 93.