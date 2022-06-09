عدنان حمد يوجه انتقادات لاذعة للاتحاد الآسيوي

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الرياض - احمد صلاح - وجه المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم عدنان حمد، في مؤتمر صحفي، انتقادات لاذعة للاتحاد الآسيوي، واصفاً تنظيم التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 لكرة القدم بـ"السيء".

وقال حمد: "أوجه كلامي إلى الاتحاد الآسيوي، من غير المعقول أن لاعبا خاض مباراة مدتها 90 دقيقة ولديه إصابة "كدمة"، يسير على الأقدام مدة 20 دقيقة ويصعد أدراج 3 طوابق 4 مرات ... أعتقد أن الاحترام يجب أن يكون أفضل للاعبين".

وأضاف حمد أن بطولة بحجم تصفيات كأس آسيا لا يوجد فيها جامعي كرات في الملعب، مؤكدا أن هناك أمورا كثيرة بما يخص الاتحاد الآسيوي، ولكنه لن يتطرق لها احتراما للكويت مستضيفة التصفيات.

وعن فوز المنتخب على نيبال، أكد حمد أن الفوز مستحق، مبررا التأخر بالتسجيل بالتسرع من بعض اللاعبين ولكن الفوز جاء في النهاية وهو الأهم في بداية التصفيات.

واعتبر عبدالله الشلاحي المدير الفني لمنتخب نيبال فوز الأردن، بأنه "مستحق"، وأن نيبال لعبت حسب الإمكانيات، وقال: "لا يمكن لأي مدرب لديه نفس إمكانيات نيبال، أن يلعب بطريقة مفتوحة أمام الأردن، واحترام النشامى كان واجبا، باعتبار الأردن أحد المنتخبات الكبيرة في آسيا، حاولنا "سرقة" المباراة بهجمة مرتدة أو خطأ دفاعي ولكن لم نوفق".

التعمري أفضل لاعب ويتعرض لإصابة

وفاز موسى التعمري بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال اللقاء، وعبر التعمري عن سعادته بهذا الجائزة، ورأى أن الأداء الجماعي للنشامى وجهد اللاعبين والجهاز الفني سبب تألق جميع اللاعبين وليس موسى فقط.

وكان التعمري تعرض لإصابة عند نهاية المباراة، حيث ظهر عليه التأثر بآلام بعد اللقاء وكان يمشي بصعوبة عند الخروج من الملعب.

وأوضح التعمري لمراسل "المملكة"، أنه شعر بشد بعضلة القدم اليسرى، وعبر عن أمله بألا تكون الإصابة مقلقة.

وسيخضع التعمري لفحوص طبية للكشف عن قوة الإصابة.

النشامى يستعدون لأندونيسيا

باشر "النشامى"، الخميس تحضيراته لمواجهته أندونيسيا، والتي ستقام يوم السبت على ملعب جابر الأحمد، الساعة 22:15.

وتدرب المنتخب على ملعب نادي النصر، وأجرى اللاعبون الذين خاضوا المباراة عملية استشفاء وتدريبات خفيفة، أما باقي اللاعبين خاضوا تدريبا متكاملا، وتحدث عدنان حمد مع اللاعبين قبل الحصة التدريبية عن مباراة نيبال.

وشهدت التدريبات انخراط لاعبين مصابين بالتدريبات، وهما طارق خطاب الذي يعاني من إصابة في منطقة الأنف، ومنذر أبو عمارة الذي يعاني من استطالة في العضلة.

وتبدو إمكانية مشاركتهما أمام أندونيسيا واردة.

خسارة الكويت تغضب جماهيره

المنتخب الأندونيسي حقق مفاجأة في افتتاح مباريات المجموعة بفوزه على المنتخب الكويتي صاحب الأرض والجمهور، بهدفين مقابل هدف.

أهداف المباراة افتتحها للكويت يوسف ناصر (40)، لكن سرعان ما حققت إندونيسيا التعادل عن طريق مارك أنتوني كلوك (44)، ثم سجل وراشمات إيريانتو هدف الفوز في الدقيقة 46.

خسارة الكويت أشعلت غضب الجماهير الكويتية، التي خرجت حزينة من الملعب، محملة المدرب التشيكي لافيكا الجزء الأكبر للخسارة، وللاعبين أيضا بعد الأداء غير المتوقع في اللقاء.

الجالية الأردنية تؤازر النشامى

وتعمل جماهير النشامى في دولة الكويت، على دعم المنتخب الوطني خلال مشواره في التصفيات الآسيوية، وذلك بترتيبات من أبناء الجالية الأردنية، وبالتعاون مع السفارة الأردنية.

مسؤول اللجنة الرياضية في السفارة الأردنية إيهاب خلف، أكد تجهيز كافة المتطلبات للجماهير الأردنية، لضمان حضورها إلى الملعب.

وأشار خلف، إلى اللجنة الرياضية حريصة على إرسال الدعوات للجالية الأردنية من أجل مؤازرة النشامى، بالإضافة إلى تأمين التذاكر المخصصة للأردنيين في هذه التصفيات.