انت الان تتابع خبر جماهير ليفربول غاضبة وتهاجم محمد صلاح بسبب رحيله والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أشارت الأنباء ان النجم المصري محمد صلاح سيكمل عقده مع ليفربول، والذي سينتهي في 30 يونيو 2023، ثم سيرحل إلى برشلونة في صفقة حرة، ما أثار حفيظة بعض جماهير الفريق الإنجليزي، بحسب ما أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكان قد أكد نجم منتخب مصر في تصريحاته السابقة، أنه مستمر مع "الريدز" خلال الموسم المقبل، ولكن لم يذكر شيئا بشأن تجديد عقده لفترة إضافية.

وأبرزت صحيفة "ميرور"، مجموعة من التعليقات المختارة من قبل مشجعي ليفربول، عن أنباء رحيل صلاح، والذين طالبوا بضرورة بيع المهاجم المصري هذا الصيف، إذ قال أحدهم: "اعرضوه للبيع الآن، بدلا من انتظار العبث من لاعبين ليس لديهم شعور الولاء حصلنا على أفضل ما لدى صلاح".

بينما كتب آخر: "آمل أن نتمكن من بيعه هذا الصيف، فقد انهار بعد ديسمبر، وتسببت طريقة تعامله هو ووكيله مع التجديد في ارتباك شديد"، وأضاف آخر: "إذا كان صلاح قرر المغادرة بالفعل، فإنه لا ينتمي إلى هنا"، وقال مشجع آخر: "حان وقت بيع صلاح، ليفربول يواجه خطر التخلي عنه مجانا في الصيف المقبل"، والكثير من التعليقات التي عبرت في أغلبها عن غضبها واستيائها.

يذكر أن محمد صلاح ساهم في فوز ليفربول بلقبي بطل كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي، برصيد 23 هدفا مناصفة مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، نجم توتنهام هوتسبير.