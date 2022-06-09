مدرب المنتخب الجزائري يصدم الجمهور واللاعبين بتصريحات محبطة

انت الان تتابع خبر مدرب المنتخب الجزائري يصدم الجمهور واللاعبين بتصريحات محبطةوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تصريحات غريبة وصادمة أدلى بها جمال بلماضي مدرب الجزائر، بشأن النجم، ومهاجم لوجانو السويسري، محمد الأمين عمورة، وذلك عقب لقاء تنزانيا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وكان قد تألق عمورة خلال موقعة دار السلام، حيث ساهم في الفوز الثمين الذي حققه محاربو الصحراء بهدفين دون رد، وظهر بشكل جيد مسجلا هدفا رائعا، وبرز بتحركاته الذكية ومراوغاته الساحرة، رغم مشاركته لمدة 45 دقيقة فقط.

لكن تعليق جمال بلماضي على أداء محمد عمورة، صدم الشارع الرياضي الجزائري، حيث قال: "ينبغي عليكم أنتم الصحفيين التوقف على النفخ في صورة بعض اللاعبين بشكل مبالغ فيه"، مؤكدا ان عمورة مازال ينقصه الكثير لإثبات نفسه على المستوى الدولي، مطالبا التريث قبل إصدار الأحكام القطعية.

وواصل بلماضي قوله: "مع كامل احتراماتي لشخصه، لا يمكن مقارنته مثلا بالإيفواري سيبستيان هالير وهو هداف النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا"، ما تعرض بهذا التصريحات للكثير من الانتقادات من قبل الجمهور الذي يرى بعمورة لاعب جيد ويستحق منحه الكثير من الفرص لإثبات موهبته وقدراته.

هذا وتجاوز منتخب الجزائر مستضيفه منتخب تنزانيا 2-0 أمس الأربعاء ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، وسجل رامي بن سبعيني الهدف الأول برأسية قريبة من المرمى، فيما وقع محمد الأمين عمورة على الهدف الثاني من تسديدة قوية، ليتصدر محاربو الصحراء المجموعة ب 6 نقاط، ثم منتخب النيجر بنقطتين بعد تعادله مع منتخب أوغندا (1-1).