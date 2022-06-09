انت الان تتابع خبر الفيصلي يرفض عرضا من ماليزيا.. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - رفضت الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي، العرض الاحترافي المقدم من أحد الأندية الماليزية لاستعارة اللاعب يوسف أبو جلبوش "صيصا".

وأكد رئيس اللجنة المؤقتة جهاد قطيشات خلال اجتماع اللجنة الأربعاء، تمسك الفيصلي باللاعب لحاجة الفريق لخدماته خلال مرحلة الإياب واستنادا إلى توصية فنية من الجهاز الفني بقيادة جمال أبو عابد.

وقال الموقع الرسمي للفيصلي، إن اللاعب العائد من فترة إعارة مع نادي كاظمة الكويتي أبدى رغبته وحماسه بمشاركة الفيصلي خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين.

وأضافت أن مسيرة الفريق في بطولات الموسم الحالي تعد أولوية، ما يؤكد أهمية الحفاظ على كل العناصر والعمل على تعزيز الصفوف خلال فترة الانتقالات المقبلة وبما يتماشى وتنسيبات الجهاز الفني.