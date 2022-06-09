نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Except نايل سات .. ما هو تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأثيوبيا اليوم الخميس 9-6-2022 مجاناً بدون تشفير في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا اليوم، تستعد الجماهير المصرية في كل مكان لمتابعة أحداث مباراة المنتخب الوطني أمام أثيوبيا ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023، حيث يقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة، والتي تضم غينيا وأثيوبيا ومالاوي، حيث يتنافس جميع الفرق على حسم بطاقة العبور للبطولة الإفريقية القادمة، ويعد المنتخب المصري من الفرق المرشحة بقوة لصدارة ترتيب المجموعة، والتأهل لأمم إفريقيا القادمة، حيث نعرض لحضراتكم جميع ترددات القنوات المفتوحة التي ستنقل ماتش مصر وأثيوبيا اليوم على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري ف حال تواجدها.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأثيوبيا مجاناً
يدخل المنتخب المصري لقاء اليوم من اجل تحقيق فوز مهم له في المجموعة الرابعة من أجل اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة، حيث يدخل الفراعنة لقاء اليوم بالعديد من الغيابات المهمة في صفوف الفريق، حيث يغيب النجم المصري محمد صلاح عن لقاء اليوم أمام إثيوبيا للإصابة، كما سيغيب كلا من محمد النني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه، وسيعتمد إيهاب خلال على اللاعبين الموجودين لتكملة مهمة الفريق من أجل حصد نقاط المباراة، حيث يمتلك الفراعنة العديد من النجوم في كافة مراكز الملعب، وسنوفر لجميع متابعينا تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع ماتش مصر وإثيوبيا اليوم بدون تشفير.
موعد ماتش مصر وأثيوبيا اليوم
من المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا اليوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022 في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في التوقيتات التالية:
- الساعة السادسة بتوقيت مصر
- الساعة السابعة بتوقيت السعودية
- الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات
وقد حصلت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية على حقوق نقل كافة مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 عبر قنواتها حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستكون قناة beIN Sports Premium 3 من أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر وأثيوبيا اليوم على النايل سات بتعليق على محمد على.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأثيوبيا اليوم مجاناً
|القناة
|التردد
|MONO TV hd
|10887 / V / 27500
Turkmenalem 52 e ( YAHSAT )
|ETv entertainment الإثيوبية
|Nss07 57E
11105 / 45000 أفقي
|ETv entertainment الإثيوبية
|Nss07 57E
11544 / 30000 أفقي
تشكيل منتخب مصر اليوم أمام أثيوبيا
استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على تشكيلة الفريق اليوم لمواجهة منتخب أثوبيا ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، حيث سيكون التشكيل الأساسي لمصر كالتالي:
- حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
- خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – أيمن أشرف.
- خط الوسط: عمرو السولية – إمام عاشور – محمد مجدي “أفشة”.
- خط الهجوم: عمر مرموش – أحمد سيد “زيزو” – مصطفى محمد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Except نايل سات .. ما هو تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأثيوبيا اليوم الخميس 9-6-2022 مجاناً بدون تشفير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.