نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Except نايل سات .. ما هو تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأثيوبيا اليوم الخميس 9-6-2022 مجاناً بدون تشفير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا اليوم، تستعد الجماهير المصرية في كل مكان لمتابعة أحداث مباراة المنتخب الوطني أمام أثيوبيا ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023، حيث يقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة، والتي تضم غينيا وأثيوبيا ومالاوي، حيث يتنافس جميع الفرق على حسم بطاقة العبور للبطولة الإفريقية القادمة، ويعد المنتخب المصري من الفرق المرشحة بقوة لصدارة ترتيب المجموعة، والتأهل لأمم إفريقيا القادمة، حيث نعرض لحضراتكم جميع ترددات القنوات المفتوحة التي ستنقل ماتش مصر وأثيوبيا اليوم على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري ف حال تواجدها.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأثيوبيا مجاناً

يدخل المنتخب المصري لقاء اليوم من اجل تحقيق فوز مهم له في المجموعة الرابعة من أجل اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة، حيث يدخل الفراعنة لقاء اليوم بالعديد من الغيابات المهمة في صفوف الفريق، حيث يغيب النجم المصري محمد صلاح عن لقاء اليوم أمام إثيوبيا للإصابة، كما سيغيب كلا من محمد النني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه، وسيعتمد إيهاب خلال على اللاعبين الموجودين لتكملة مهمة الفريق من أجل حصد نقاط المباراة، حيث يمتلك الفراعنة العديد من النجوم في كافة مراكز الملعب، وسنوفر لجميع متابعينا تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع ماتش مصر وإثيوبيا اليوم بدون تشفير.

موعد ماتش مصر وأثيوبيا اليوم

من المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا اليوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022 في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في التوقيتات التالية:

الساعة السادسة بتوقيت مصر

الساعة السابعة بتوقيت السعودية

الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات

وقد حصلت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية على حقوق نقل كافة مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 عبر قنواتها حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستكون قناة beIN Sports Premium 3 من أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر وأثيوبيا اليوم على النايل سات بتعليق على محمد على.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأثيوبيا اليوم مجاناً