نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة للمباراة اليوم الخميس 9/6/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة المنتخب المصري يخوض ثاني لقاء أمام إثيوبيا وذلك في عملية تصفيات كأس الأمم الأفريقية الذي تكون مؤهلة لنهائيات للبطولة الأفريقية وذلك في كوت ديفوار 2023، وسط غيابات كثيرة تضرب المنتخب المصري ويكون على رأسهم النجم العالمي المصري، اللاعب محمد صلاح، المحترف من ضمن صفوف فريق نادي ليفربول الإنجليزي.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

وينطلق اللقاء الثاني بين مصر وإثيوبيا في يوم الخميس الموافق بتاريخ يوم 9 من شهر يونيو لعام 2022 وذلك في تمام الساعة الخامسة وهذا بتوقيت المغرب وتونس وإيطاليا والجزائر، وفي تمام الساعة السادسة وهذا بتوقيت دولة مصر ودولة السودان والأردن وفي جنوب أفريقيا أيضًا. وفي تمام الساعة السابعة وذلك في توقيت المملكة العربية السعودية وفي قطر، وفي تمام الساعة الثامنة وذلك بتوقيت دولة الإمارات “أبوظبي”.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأثيوبيا

يذاع اللقاء الثاني بين مصر وإثيوبيا وذلك على شبكة قنوات “بي إن سبورت” الذي تملك الحصرية لدى حقوق بث مباريات في تصفيات كأس أمم أفريقيا الذي تكون مستعدة لنهائيات مباراة بطولة أفريقيا 2023 وذلك في كوت ديفوار.

وتم الذكر أن المنتخب المصري، لقد قام بتحقيق الفوز على منتخب غينيا وهذا يكون بهدف مقابل لا شئ وهذا في أول مباراة من مباريات المنتخب، والذي قامت في يوم الأحد الماضي وتم لعب تلك المباراة على أرض ستاد القاهرة.

تردد قناة بي إن سبورت

تردد القناة هو 11548.

معدل الاستقطاب يكون أفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معدل تصحيح الخطأ يكون 5/6.

فريق المنتخب المصري

من قبل التوجه إلى “مالاوي”، قم المدير الفني الخاص بالمنتخب المصري الاستاذ ايهاب جلال بتشكيل وتوزيع اللاعبين الذين سوف يخوض بهم المباراة المنتظرة مع إثيوبيا غدًا يوم الخميس، نتعرف على تشكيلة الفريق في النقاط الآتية:

محمد الشناوي.

محمد أبو جبل.

إمام عاشور.

محمد مجدي أفشة.

محمد صبحي.

محمود جاد.

ياسر إبراهيم.

محمد النني.

مهند لاشين.

محمود تريزيجيه.

عمر مرموش.

أيمن أشرف.

محمد عبدالمنعم.

محمود الونش.

حمدي فتحي.

عمر جابر.

عمر كمال.

محمود علا.

عمرو السولية.

إبراهيم عادل.

أحمد عاطف.

أحمد حمدي.

محمد صلاح.

أحمد سيد زيزو.

محمد إبراهيم.

مصطفى محمد.