الرياضة

عاجل – توقيت مباراة مصر واثيوبيا في تصفيات أمم افريقيا

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الرياض - احمد صلاح - يلتقي مساء اليوم الخميس منتخب مصر بمنافسه منتخب اثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية التي سوف تقام العام القادم في كوت ديفوار.ويسعي منتخب مصر تحقيق الفوز بقاط المباراة، لكي يكمل مشواره في تصفيات أمم افريقيا بخطي ثابتة، وذلك بعد فوزه في الجولة الأولي على غينيا نهدف نظيف سجله مهاجم منتخب الفراعنة مصطفي محمد.

يطلق جيورجيس جاتوجاتو حكم مصر واثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر واثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية:

تذاع مصر واثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية عبر قناة بي أن سبورت الأرضية وقناة beIN Sports HD 3
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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