انت الان تتابع خبر عاجل – توقيت مباراة مصر واثيوبيا في تصفيات أمم افريقيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يلتقي مساء اليوم الخميس منتخب مصر بمنافسه منتخب اثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية التي سوف تقام العام القادم في كوت ديفوار.ويسعي منتخب مصر تحقيق الفوز بقاط المباراة، لكي يكمل مشواره في تصفيات أمم افريقيا بخطي ثابتة، وذلك بعد فوزه في الجولة الأولي على غينيا نهدف نظيف سجله مهاجم منتخب الفراعنة مصطفي محمد.