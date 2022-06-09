انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة عشان مفيش حاجة تفوتكم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بحث كل عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يونيو 2022 والقنوات الناقلة لها، وخاصة المباريات التي تقام لأهم المباريات الخاصة ببطولات ومنافسات تحدث بين جميع الفرق على مستوى العالم.

مواعيد مباريات اليوم الخميس بين جميع الفرق

ويشهد اليوم الخميس 9 يونيو 2022 الكثير من اللقاءات الهامة بين جميع الفرق الرياضية، ويبحث عنها جميع عشاق الساحرة المستديرة الذين يريدون متابعة الكثير من المباريات المحلية والعالمية، وهذه المباريات هي:

البرتغالX التشيك– الساعة 8:45 مساء على قناة S Sport 1 HD

سويسراX إسبانيا– الساعة 8:45 مساء على قناة TVE La 1 HD

كوسوفوX إيرلندا الشمالية– الساعة 8:45 مساء

جبل طارقX بلغاريا– الساعة 8:45 مساء

مقدونيا الشماليةX جورجيا– الساعة 8:45 مساء

النرويجX سلوفينيا– الساعة 8:45 مساء

السويدX صربيا– الساعة 8:45 مساء

اليونانX قبرص– الساعة 8:45 مساء

مالطةX إستونيا– الساعة 8:45 مساء

بورونديX الكاميرون– الساعة 3 مساء

جنوب السودانX مالي– الساعة 3 مساء

إثيوبياX مصر– الساعة 6 مساء

نيجيرياX سيراليون– الساعة 6 مساء

ليسوثوX كوت ديفوار– الساعة 7 مساء

المغربX جنوب أفريقيا– الساعة 9 مساء

غينياX مالاوي– الساعة 9 مساء

مواعيد المباريات الودية الدولية اليوم والقنوات الناقلة

وسوف تقابل السعودية نادي فنزويلا في تمام الساعة الـ 7 مساءاً، والجزائر أمام جمهورية الكونغو في تمام الساعة الـ 9.30 مساءاً، وتبث العديد من المباريات على قناة بي ان كونيكت، والأخرى تبث على قناة بي إن سبورت 3 إتش دي، وأيضاً قناة بي إن سبورت 4 إتش دي، وهم من أبرز القنوات التي تقدم المباريات لكل عشاق الساحرة المستديرة.