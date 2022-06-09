موعد مباراة السعودية وفنزويلا اليوم والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة السعودية وفنزويلا اليوم، في إطار استعدادات المنتخب السعودي لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر في نوفمبر المقبل بمشيئة الله تعالى، يلتقي منتخبا السعودية وفنزويلا مساء اليوم الخميس الموافق التاسع من شهر يونيو من العام 2022، حيث ستكون هي ثاني التجارب الودية للمنتخب الأخضر السعودي قبيل انطلاق منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وكان المنتخب السعودي بقيادة مديره الفني الفرنسي إيرفي رينارد قد خاض أول تجاربه الودية الدولية ضمن استعدادات الأخضر السعودي لمنافسات كأس العالم 2022 في قطر أمام منتخب كولومبيا في مباراة انتهت بخسارة الأخضر السعودي بهدف دون مقابل.

مباراة السعودية ضد فنزويلا

واستطاع منتخب السعودية أن يتمكن من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد أن تصدر المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وذلك في المجموعة التي ضمت منتخبات: اليابان، وأستراليا، وعمان، والصين، وفيتنام.

وبحسب قرعة نهائيات كأس العالم 2022 فإن المنتخب السعودي سيتواجد في المجموعة الثالثة من دوري مجموعات كأس العالم 2022 في مونديال قطر في المجموعة التي تضم كلاً من: الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك، حيث تعد هذه المجموعة صعبة نسبياً بالنسبة للمنتخب السعودي، خاصة في ظل وجود المنتخب الأرجنتيني أحد المرشحين لنيل لقب مونديال قطر 2022 هذا الشتاء.

على الجانب الآخر فإن منتخب فنزويلا لم يك ضمن المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث احتل المنتخب الفنزويلي المركز العاشر والأخير في جدول ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

موعد مباراة السعودية وفنزويلا

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن موعد مباراة السعودية وفنزويلا الودية الدولية والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس ضمن المعسكر الإعدادي للأخضر السعودي في إسبانيا من أجل خوض منافسات كأس العالم 2022، حيث تقرر أن تقام مباراة السعودية ضد فنزويلا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينيتش.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفنزويلا

هذا ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات SSC السعودية بالنقل الحي والمباشر لأحداث مباراة السعودية ضد فنزويلا مساء اليوم الخميس على الهواء مباشرة.