الجزائر تعزز صدارتها بثنائية تنزانيا

الجزائر تعزز صدارتها بثنائية تنزانياواصل منتخب الجزائر انطلاقته المثالية في المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها في كوت ديفوار عام 2023.

وحقق منتخب الجزائر فوزا ثمينا 2 - صفر على مضيفه منتخب تنزانيا، يوم الأربعاء، في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت أيضا تعادل منتخب أوغندا 1 - 1 مع ضيفه منتخب النيجر.

وعزز المنتخب الجزائري، المتوج بأمم أفريقيا عامي 1990 و2019، موقعه في صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه بالنتيجة ذاتها على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الأولى.

وجاء منتخب النيجر في المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما جاء منتخبا أوغندا وتنزانيا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وافتتح رامي بن سبعيني التسجيل لمنتخب الجزائر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف محمد الأمين عمورة الهدف الثاني في الدقيقة 89، محرزا أول أهدافه مع المنتخب الملقب بـ(الخضر).

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة، سوف يتأهلان إلى النهائيات، التي ستقام في صيف العام المقبل.