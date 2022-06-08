نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبار مونديالي ثان للأخضر.. موعد مباراة السعودية وفنزويلا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية وفنزويلا ، في إطار التحضيرات التي يخوضها الصقور من استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 ، والتي تحتضنها دولة قطر للمرة الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط، في نوفمبر من العام الجاري، وضمن الأجندة الدولية للفيفا ، يستضيف مساء الخميس 9 يونيو 2022، ملعب نويفا لا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، مواجهة قوية ومرتقبة، تجمع منتخبا فنزويلا والسعودية ، يرغب الأخضر من خلالها في الاستفادة من أخطاء مواجهة كولومبيا الأولى في معسكره الأول بإسبانيا تحضيرًا للمونديال.

نستعرض في السطور المقبلة، مختلف التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار عن موعد مباراة السعودية وفنزويلا والقنوات الناقلة ، إلى جانب تصنيف المنتخبين وتاريخ مشاركاتهما في كأس العالم ، وأخيرًا تاريخ مواجهات السعودية وفنزويلا .

مباراة السعودية وفنزويلا

مواجهة جديدة إذن تضم فنزويلا والسعودية في إطار تحضيرات الأخضر للمشاركة في مونديال قطر 2022 .

وذلك من خلال معسكر يونيو للمنتخب السعودي المقام حاليًا في أليكانتي الإسبانية.

ويرغب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الصقور في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من لقاء الخميس.

استعدادًا لمواجهة الأرجنتين القوية في مونديال 2022 .

إليكم مجموعة السعودية في كأس العالم 2022 :

وتلك هي مباريات المنتخب السعودي الودية تحضيرًا للمونديال :

المنتخب السعودي

نستهل تغطيتنا مع منتخب السعودية لكرة القدم ، والذي يرغب في تقديم عرض أفضل في مواجهة الخميس.