انت الان تتابع خبر الفيفا يدرس استبعاد هذا المنتخب من كأس العالم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيستبعد منتخب الإكوادور من بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك لثبوت تزوير وثائق خاصة بجنسية أحد لاعبيه.

وكشف إدواردو كارليتسو، محامي الاتحاد التشيلي لكرة القدم، عن وثائق جديدة في قضية تزوير جنسية لاعب منتخب الإكوادور بايرون كاستيلو.

وأشارت قناة "أزتيكا ديبورتيس" المكسيكية، إلى أن الـ"فيفا" سيتخذ بالفعل قرارا باستبعاد الإكوادور من مونديال قطر 2022.

القناة المكسيكية كشفت في وقت سابق أن "فيفا" قد يتخذ قرارا بتأهيل المنتخب الأعلى تصنيفا من بين تلك التي لم تصل إلى نهائيات كأس العالم 2022، وهنا سيكون منتخب إيطاليا المصنف السادس عالميا، المتأهل إلى مونديال قطر، لكن القناة شددت على أن ذلك ليس مبنيا على تفاصيل رسمية.

إلا أن أحدث التقارير يفيد بأن منتخب تشيلي، المصنف في المركز الـ28، هو من سيتأهل إلى المونديال بدلا من الإكوادور، حتى لا يتم الإخلال بمقاعد أمريكا الجنوبية في كأس العالم 2022.

وظهرت وثائق تفيد بأن بايرون كاستيلو، لاعب منتخب الإكوادور، كولومبي الجنسية وليس من مواطني الإكوادور، وأنه قام بتزوير وثائق ميلاده.