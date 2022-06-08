انت الان تتابع خبر موسيماني دق مسمار في نعش علاقته مع الأهلي.. الرحيل اقترب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اقترب رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد توتر علاقته مع إدارة النادي في الفترة الأخيرة.إدارة الأهلي غاضبة من كثرة الاجازات التي يحصل عليها لاعبو الفريق ما أثر على مستوى اللياقة البدنية وكذلك غياب التدريبات التطبيقية الخاصة للمهاجمين وتنفيذ الركلات الثابتة وغيرها من الأمور الفنية.

اجتماع موسيماني مع إدارة الأهلي

وعقدت ادارة الأهلي وشركة الكرة بالنادي، اجتماع مع موسمياني عبر تطبيق زووم لوجوده بالمغرب ، من أجل الحديث عن الأمور الفنية للفريق وملف الصفقات الجديدة، لكن المدرب طلب أن يتم استكمال الاجتماع في وقت لاحق بسبب ظروف صحية له.

وخرج موسيماني اليوم بتصريحات لصحيفة prime sport الجنوب افريقية ، قال فيها أن سقف المطالب مرتفع في مصر، وجماهير الأهلي تريد تحقيق الفوز في كل مباراة، لم أر فريقا يريد الفوز في كل مباراة.

وأضاف المدرب الجنوب أفريقي في تصريحاته :”لعقلية في مصر مختلفة تمامًا، أنت وأنا نستطيع أن نحكم على الأشياء، ونقول إن هذا صحيح أو خطأ، ولكن هذا ما يؤمنون به ، وبالتالي لا يوجد مدرب يستمر لفترة طويلة لأن هذا ما يريدونه”.

تصريحات موسيماني ازعجت إدارة الأهلي وجماهيره التي طالبت بوقفة مع المدرب.