انت الان تتابع خبر محمد صلاح يقضى عطلته الصيفية بشكل مختلف.. بيستغلها في لعب السباحة والطاولة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح، بنشر فيديو جديد من عطلته الصيفية، وهي التي يقضيها في منطقة الجونة التي توجد في شمال الغردقة، وصوره لفتت انتباه الجميع، وكشف لون المياه مكان وجوده.

محمد صلاح يقضى عطلته الصيفية بشكل مختلف ورائع

وحرص محمد صلاح على مشاركه جمهوره جميع اللحظات الخاصة باستمتاعه بعطلته الصيفة بلعب الطاولة وممارسة الرياة وحصل على إعجاب كل متابعيه، وقضى أول يوم إجازته باستيقاظه في الصباح الباكر وخرج في رحلة بحرية على واحد من اليخوت السياحية التي يملكها أحد أصدقائه في منطقة داخل منتجعات الجونة

صلاح في شمال مدينة الغردقة

وذهب اليخت لمكان اللاعب المفضل وهي منطقة شعاب “بيوض” التي توجد في شمال الغردقة، وتعد من الجزر الهادئة وفيها الكثير من المناظر الطبيعية الخلابة والجذابة، ويحرص دائماً على زيارة الغردقة للاستجمام والسباحة الهادئة فيها، لأن به الكثير من الشعاب المرجانية والصخور المرجانية التي يفضلها جميع المشاهير.