مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2022 ورابط القنوات الناقلة للمباريات

مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2022، هي أهم ما يبحث عنه عشاق كرة القدم، حول العالم في الأيام الجارية، حيث يقام دوري الأمم الأوروبية 2022، في موسمه الثالث خلال فترة شهر يونيو 2022 الحالي، وذلك حتى شهر سبتمبر 2022 المقبل، بالإضافة إلى استكمال المباريات خلال الفترة من يونيو 2023، وحتى مارس 2024، وهو أحد أهم مسابقات كرة القدم العالمية، والتي تضم ما يعادل 55 منتخبًا لكرة القدم، والجهة المشرفة على إقامة دوري الأمم الأوروبية، هي اتحاد كرة القدم، وقد أقيم الموسم الأول من دوري الأمم الأوروبي، في عام 2019 وحصلت فيه البرتغال، على اللقب عقب الانتهاء من هذا الموسم، بينما حازت فرنسا على اللقب، في الموسم الثاني من دوري الأمم الأوروبية، والذي أقيم في عام 2021، ويبحث المشاهدون حاليًا عن القنوات الناقلة لدوري الامم الاوروبية 2022، عقب الإعلان عن مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2022، ونظام دوري الأمم الأوروبية 2022، إلى جانب ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2022.

دوري الامم الاوروبية 2022 المجموعات

حرص اتحاد كرة القدم، على تحديد جدول مواعيد دوري الأمم الأوروبية، بداية من الجولة الأولى وحتى نصف النهائي. مع توضيح لمواعيد مباريات دوري الامم الاوروبية، حيث تبدأ المجموعات في اللعب، مع بداية يونيو 2022 الجاري، وتنتهي في سبتمبر 2022. وتقام النهائيات خلال فترة يونيو 2023 ويتم تحديد المركز الثالث. بالإضافة إلى المباراة النهائية، في يوم 18 يونيو 2023. وكذلك تقام تصفيات الدرجة الأدنى خلال مارس 2024. ويوضح الجدول التالي دوري الامم الاوروبية 2022 المجموعات وموعدها:

الدور الموعد الجولة الأولى 1 – 4 يونيو 2022 الجولة الثانية 5 – 8 يونيو 2022 الجولة الثالثة 9 – 11 يونيو 2022 الجولة الرابعة 12- 14 يونيو 2022 الجولة الخامسة 22–24 سبتمبر 2022 الجولة السادسة 25–27 سبتمبر 2022 نصف النهائي 14–15 يونيو 2023 تحديد المركز الثالث 18 يونيو 2023 النهائي 18 يونيو 2023

دوري الأمم الأوروبية 2022 والقنوات الناقلة

إذا ما كنت أحد مشاهدي دوري الامم الأوروبية، فلابد أنك تبحث دائمًا، عن أهم القنوات الناقلة لدوري الامم الأوربية، خاصة المجانية منها، ومنها تردد قناة SSC الرياضية السعودية 2022، ولكن حظيت بالبث مجموعة بي ان سبورت المدفوعة، لنقل مباريات الدوري الأوروبي، فإذا أردت مشاهدة مباريات الدوري الأوروبي، يمكنك ذلك عبر التطبيق المجاني الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويمكنك متابعته بتتبع الخطوات التالية: