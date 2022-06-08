نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2022 ورابط القنوات الناقلة للمباريات في المقال التالي
مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2022، هي أهم ما يبحث عنه عشاق كرة القدم، حول العالم في الأيام الجارية، حيث يقام دوري الأمم الأوروبية 2022، في موسمه الثالث خلال فترة شهر يونيو 2022 الحالي، وذلك حتى شهر سبتمبر 2022 المقبل، بالإضافة إلى استكمال المباريات خلال الفترة من يونيو 2023، وحتى مارس 2024، وهو أحد أهم مسابقات كرة القدم العالمية، والتي تضم ما يعادل 55 منتخبًا لكرة القدم، والجهة المشرفة على إقامة دوري الأمم الأوروبية، هي اتحاد كرة القدم، وقد أقيم الموسم الأول من دوري الأمم الأوروبي، في عام 2019 وحصلت فيه البرتغال، على اللقب عقب الانتهاء من هذا الموسم، بينما حازت فرنسا على اللقب، في الموسم الثاني من دوري الأمم الأوروبية، والذي أقيم في عام 2021، ويبحث المشاهدون حاليًا عن القنوات الناقلة لدوري الامم الاوروبية 2022، عقب الإعلان عن مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2022، ونظام دوري الأمم الأوروبية 2022، إلى جانب ترتيب دوري الأمم الأوروبية 2022.
دوري الامم الاوروبية 2022 المجموعات
حرص اتحاد كرة القدم، على تحديد جدول مواعيد دوري الأمم الأوروبية، بداية من الجولة الأولى وحتى نصف النهائي. مع توضيح لمواعيد مباريات دوري الامم الاوروبية، حيث تبدأ المجموعات في اللعب، مع بداية يونيو 2022 الجاري، وتنتهي في سبتمبر 2022. وتقام النهائيات خلال فترة يونيو 2023 ويتم تحديد المركز الثالث. بالإضافة إلى المباراة النهائية، في يوم 18 يونيو 2023. وكذلك تقام تصفيات الدرجة الأدنى خلال مارس 2024. ويوضح الجدول التالي دوري الامم الاوروبية 2022 المجموعات وموعدها:
|
الدور
|
الموعد
|
الجولة الأولى
|1 – 4 يونيو 2022
|
الجولة الثانية
|5 – 8 يونيو 2022
|
الجولة الثالثة
|
9 – 11 يونيو 2022
|
الجولة الرابعة
|
12- 14 يونيو 2022
|
الجولة الخامسة
|
22–24 سبتمبر 2022
|
الجولة السادسة
|
25–27 سبتمبر 2022
|
نصف النهائي
|
14–15 يونيو 2023
|
تحديد المركز الثالث
|
18 يونيو 2023
|النهائي
|
18 يونيو 2023
دوري الأمم الأوروبية 2022 والقنوات الناقلة
إذا ما كنت أحد مشاهدي دوري الامم الأوروبية، فلابد أنك تبحث دائمًا، عن أهم القنوات الناقلة لدوري الامم الأوربية، خاصة المجانية منها، ومنها تردد قناة SSC الرياضية السعودية 2022، ولكن حظيت بالبث مجموعة بي ان سبورت المدفوعة، لنقل مباريات الدوري الأوروبي، فإذا أردت مشاهدة مباريات الدوري الأوروبي، يمكنك ذلك عبر التطبيق المجاني الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويمكنك متابعته بتتبع الخطوات التالية:
- في البداية قم أولا بتحميل التطبيق عبر رابط الاتحاد الأوروبي الرسمي.
- وبعد ذلك قم بعمل حساب جديد كمستخدم.
- وبعدها حدد المباريات واللقاءات الحصرية التي ترغب في مشاهدتها.
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