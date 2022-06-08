نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة خليجية مثيرة.. موعد مباراة السعودية والإمارات كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية والإمارات ، تختتم مساء الخميس 9 يونيو 2022 مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات (الدور الأول) في كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة، وضمن لقاءات المجموعة الرابعة، يستضيف مساء الخميس ملعب لوكوموتيف في العاصمة الأوزبكية طشقند، مواجهة عربية خليجية ساخنة، تجمع منتخبا الإمارات والسعودية ، إذ يسعى المنتخبان إلى تحقيق إنجاز على المستوى الأولمبي في المسابقة القارية الآسيوية، لم يسبق لهما تحقيقه، بخلاف بطولة الأمم الآسيوية للكبار، غير أن حظوظ الأخضر تعتبر أفضل نسبيًا سواءً على مستوى المشاركة الحالية، أو على الصعيد التاريخي.

نتناول في السطور المقبلة كافة التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات حول موعد مباراة السعودية والإمارات والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج المنتخبين في الطبعة الخامسة من بطولة كأس آسيا 2022 تحت 2023 ، علاوة على تاريخ المشاركات والنتائج والإنجازات، وأخيرًا تاريخ مواجهات السعودية والإمارات على الصعيد الأولمبي.

مباراة السعودية والإمارات

مواجهة جديدة إذن، تجمع الغريمين العربيين والخليجيين الإمارات والسعودية ، على مستوى كأس آسيا 2022 للمنتخبات الأولمبية.

حيث تتسم مواجهات الأخضر والأبيض دومًا طابعًا نديًا مميزًا، يصعب التكهن بنتيجته.

بغض النظر عن مستوى الفريقين في المسابقات، إذ تمثل مواجهاتهما بطولة خاصة في حد ذاتها.

نستعرض في البداية ترتيب المجموعة الرابعة في كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية:

المنتخب السعودي الأولمبي

نستهل تغطيتنا مع منتخب السعودية الأولمبي لكرة القدم .

والذي يخوض مواجهة الخميس، وهو بحاجة إلى نقطة وحيدة من أجل التأهل.

غير أن الصدارة ستكون محفوفة بالمخاطر، خاصة مع مواجهة اليابان وطاجيكستان المحفوفة بالمخاطر.

والتي تقام في نفس توقيت مباراة الصقور وعيال زايد .