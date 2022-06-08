نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة لحظة باللحظة هنا ملخص ونتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 في المقال التالي
عمر شويل - جدة انطلقت منذ قليل مباراة المحاربون المنتخب الوطني الجزائري ضد المنتخب التنزاني، وتترقب جماهير الخضر نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا، لمعرفة هل المنتخب الوطني الجزائري على الطريق الصحيح في استعادة أمجادة القارية، وتحقيق سلسلة جديدة من الإنتصارات والأرقام القياسية، أم سيوف يعود من تنزانيا بنتيجة سلبية تؤثر على مشواره، في التصفيات المؤهلة إلي نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في كوديفوار العام القادم، ونحن عبر موقعكم التميز ثقفني سنتابع معكم أحداث سير اللقاء، وسوف نقدم تقارير عن النتيجة أول بأول فتابعونا.
نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا اليوم
المباراة تقام على الملعب الوطني بتنزانيا ويدخلها المنتخب التنزاني بهدف واحد وهو الفوز، من أجل تصدر المجموعة بعد الجولة الثانية، فقد تعادلت تنزانيا في المباراة الافتتاحية مع منتخب النيجر بهدف لكل منهما، بينما المنتخب الوطني الجزائري حقق الفوز في اللقاء الماضي على المنتخب الأوغندي بهدفين مقابل لاشيء، ليتصدر ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى، ويلعب المنتخب الجزائري من أجل تحقيق الثلاث نقاط.
ملخص وأهداف مباراة تنزانيا والجزائر
أعلنت منذ قليل التشكيلة الرسمية لمباراة الجزائر وتنزانيا، وجاءت تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري كما يلي.
- حراسة المرمى : رايس مبولحي.
- خط الدفاع : – بن عيادة، بدران، عيسى ماندي، بن سبيعي.
- خط الوسط : – رامز زروقي، إسماعيل بن ناصر، وناس، بن دبكة.
- خط الهجوم الناري : – إسلام سليماني، يوسف بلايلي.
تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023
انطلقت تصفيات كأس الأمم الأفريقية هذا الشهر من أجل تحديد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات، وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قسم المنتخبات المتأـهلة إلي المرحلة الأخيرة إلي 12 مجموعة، كل مجموعة تضم 4 منتخبات يتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشراً إلي النهائيات.
تاريخ مواجهات الجزائر وتنزانيا
تاريخ لقاءات المنتخبين يشير إلي صعوبة اللقاء حيث أن المنتخبين تواجها قبل هذا اللقاء في 6 مباريات، حقق المنتخب الجزائري الفوز في 3 بينما فازت تنزانيا في 3 مباريات، وهو ما يدل على التنافس القوي بين المنتخبين على مر التاريخ.
نتيجة وملخص مباراة الجزائر وتنزانيا
|الجزائر
|0
|تنزانيا
|0
بطاقة المباراة
|المباراة
|الجزائر * تنزانيا
|البطولة
|تصفيات الكان 2023
|الموعد والتوقيت
|الأربع 2022/05/08 الساعة 17.00 بتوقيت الجزائر
|الملعب
|الملعب الوطني بتنزانيا
|القنوات الناقلة
|بي إن سبورت 3
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