التعادل السلبي يخيم على مباراة اليمن والفلبين

التعادل السلبي يخيم على مباراة اليمن والفلبيناستهل المنتخب الوطني الأول، مشاركته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا 2023، بالتعادل السلبي أمام نظيره الفلبيني في اللقاء الذي جمعهما صباح اليوم على استاد الاتحاد المنغولي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وشهد الشوط الأول تبادل المحاولات الهجومية من المنتخبين دون الوصول لهز الشباك.

وفي الشوط الثاني تحسن الأداء الفني للمنتخبين مقارنة بالشوط الأول وسنحت العديد من الفرص، لكن صلابة الدفاع ومن خلفهم حارسي المرمى أبطلت مفعولها لينتهي اللقاء بالتعادل دون أهداف.

وتتواصل منافسات التصفيات السبت المقبل، بلقائين يجمع الأول المنتخب الوطني مع نظيره الفلسطيني، فيما يلعب المنتخب المنغولي أمام ضيفه الفلبيني.

ويتأهل إلى نهائيات كأس آسيا، صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الست.