انت الان تتابع خبر الأردن يشارك ببطولة آسيا وأوقيانوسيا البارالمبية لرفع الأثقال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تشارك اللجنة البارالمبية الأردنية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا التأهيلية لرفع الأثقال التي تستضيفها مدينة بييونجتايك الكورية خلال الفترة من 9-21 حزيران الحالي.

ويتوجه الوفد الأردني المشارك في البطولة لذي يرأسه أحمد حياصات، إلى جمهورية كوريا مساء غدا الخميس.

ويضم الوفد المدرب الوطني عيسى هلال ومعاونه محمد أبو الرب، إضافة إلى 5 رباعين هم عمر قرادة (49 كغم)، محمد الشنيطي (49 كغم)، عبد الكريم خطاب (88 كغم)، معتز الجنيدي (97 كغم)، وجميل الشبلي (+107 كغم)، والرباعتين أسماء عيسى (79 كغم) وثروة الحجاج (86 كغم).

وقال رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية الدكتور حسين أبو الرز، إن المشاركة الأردنية في هذه البطولة تحظى باهتمام خاص من قبل أسرة اللجنة، فيما أكدت أمين عام اللجنة البارالمبية مها البرغوثي، الثقة المطلقة بقدرة أبطالنا وبطلاتنا على الصعود إلى منصات التتويج وتعزيز فرص التأهيل إلى بارالمبيك باريس 2024.

بدوره أكد رئيس الوفد الأردني أحمد حياصات، اعتزاز أسرة الوفد بما قدمته اللجنة البارالمبية لضمان تحقيق مشاركة مشرفة تليق بالإنجازات العالمية والبارالمبية لأبطالنا وبطلاتنا في مسابقة رفع الأثقال، متوقعا منافسة شديدة بين أبطال وبطلات قارتي آسيا وأوقيانوسيا.

فيما أكد المدرب الوطني عيسى هلال ثقته ببذل أبطالنا وبطلاتنا قصارى جهدهم وصولا إلى منصات التتويج.