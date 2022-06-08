انت الان تتابع خبر اتحاد الكراتيه يشكل 5 لجان مساعدة.. اسماء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شكل اتحاد الكراتيه، 5 لجان مساعدة داخل الاتحاد، بهدف مواصلة تطوير اللعبة على مختلف الصعد.

وقال رئيس الاتحاد مازن قطب في تصريح إعلامي، إن الاتحاد انتهى من تشكيل اللجان المساعدة من خلال تشكيل اللجان الفنية والمدربين والحكام والمراكز والبطولات.

وتضم اللجنة الفنية الدكتور علاء الشافعي رئيسا، وعضوية محمد الخواجا ومحمد علي ومحمد عليان وإبراهيم الدقس وأمجد عبد الرؤوف وإبراهيم أبو العظام وموسى الساحوري ووجيه درويش ومهند زغيلات وعودة النجداوي.

وتضم لجنة المدربين التي يرأسها محمد عليان في عضويتها كلا من محمد عفانة وفادي النجار وأكرم الرنتيسي وعادل الشرافي وسالم الدعجة وحازم عياد وأحمد القدومي وأنس فلفل.

وتضم لجنة الحكام التي يرأسها إبراهيم الدقس، عبد الحفيظ عالية وفائق الجعفري وهنادي البنا وسميح الدعاوي و رمضان عبد المقصود وشادي النجار واحمد يوسف ورغد المحتسب.

وتضم لجنة المراكز التي يرأسها أمجد عبد الرؤوف، عدنان الشيشاني وكفاح عقل ومحمود زهير وعبدالآله صالح وبشار النجار زنزار الشرايدة ومحمد ملكاوي ويوسف محمد.