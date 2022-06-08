الاتحاد الاوروبي يكشف عن ملاعب نهائي دوري أبطال أوروبا لـ3 مواسم قادمة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الملاعب التي ستستضيف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا "الشتامبيونز ليغ" للمواسم الثلاثة القادمة.

وسيقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل (2022-2023) على ملعب "أتاتورك" بمدينة إسطنبول التركية. بينما يستضيف ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن، المباراة النهائية "للشتامبيونز ليغ" للموسم (2023-2024)، على أن يقام نهائي الموسم (2024-2025) على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية. المصدر: "uefa"

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