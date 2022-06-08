سبب إخفاء محمد صلاح مكان عطلته الصيفية.. المصريين كشفوه من لون المياه

سبب إخفاء محمد صلاح مكان عطلته الصيفية في مصر

ونشر محمد صلاح على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” بملابس السباحة، وهو كان في أحد المراكب وخلف مياه البحر بلونها الأزرق وسلاسل الجبال البعيدة، ولم تكشف الضورة بشكل واضح عن هوية المكان الذي يقضى فيه إجازته، واخفي المكان حتى لا يعرفه أحد.

المصريون كشفوا مكان قضاء صلاح عطلته

وجاءت العديد من التعليقات من العارفين بالطبيعة عن المكان الذي يقضى فيه محمد صلاح عطلته الصيفية، وكشفوه من من لون المياه وشكل سلاسل الجبال التي خلفة، وكتب خبير غطس بالبحر الأحمر من خلال فيس بوك قائلاً “مهما تعمل يا أبو مكة، بلدنا حافظين بحرها وشطها وجبالها ..تعيش وتزورنا وأكون أول واحد يكشف مكانك زى كل مرة نورت الغردقة وضواحيها يا صلاح❤️”.

مصادر مقربة من محمد صلاح تكشف مكان عطلته

وأعلنت أحد المصاد المقرب من صلاح أنه يقضى اجازته في الجونة بالغردقة في محافظة البحر الاحمر، واستشهد بالصورة التي نشرها اللاعب أثناء رحلته البحرية على أحد اليخوت المملوكة إلى أحد أصدقائة في الجونة، وكشف الجميع أن سلاسل الجبال التي توجد في الخلفية هي سلاسل جبال البحر الأحمر المميزة.