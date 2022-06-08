المنتخب الإيطالي يتصدر

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الرياض - احمد صلاح - بعد فوزها على ضيفتها هنغاريا 2-1 أمس الثلاثاء، على ملعب "دينو مانوتزي"، تصدرت إيطاليا بطلة أوروبا "مجموعة الموت"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من الجولة الثانية للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وأحرز أهداف الأزوري، نيكولو باريلا، ولورينزو بيليجريني في الدقيقتين 30 و45، فيما أحرز الإيطالي جيانلوكا مانشيني هدف هنغاريا الوحيد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 61.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى أربع نقاط متقدما بفارق نقطة عن هنغاريا ليتصدر المجموعة، فيما تحتل انجلترا ذيل المجموعة بعد ان فرضت تعادلا قاتلا 1-1 على ألمانيا الثالثة التي تمتلك نقطتان.

ويعتبر هذا الفوز الثاني لإيطاليا في مبارياتها السبع الأخيرة، مقابل 3 تعادلات وهزيمتين، حيث استهل الازوري المسابقة القارية بتعادل على أرضه أمام ألمانيا 1-1، كما حققت هنغاريا فوزا صادما على إنجلترا 1-0 في عقر دارها.

وسيواجه المنتخب الإيطالي نظيره الإنجليزي يوم السبت المقبل، في تكرار للمباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020" التي فاز بها المنتخب الإيطالي بركلات الترجيح، ويلتقي المنتخب الألماني مع نظيره المجري في نفس اليوم.