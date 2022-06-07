المنتخب الوطني يستهل مشواره بملاقاة الفلبين

المنتخب الوطني يستهل مشواره بملاقاة الفلبينيستهل المنتخب الوطني الأول، مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 لكرة القدم، بملاقاة نظيره الفلبيني مساء يوم غدٍ الأربعاء.

ويدخل المنتخب الوطني مواجهة الفلبين بعناصر شابة وجهاز فني أجنبي برئاسة الجزائري الأصل بلجيكي الجنسية عادل عمروش والطاقم المعاون له، في حين يتولى المدرب الوطني أمين السنيني مسؤولية المدرب المساعد.

ويطمح المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الأولى، منذ 22 يونيو العام الماضي، عندما خسر أمام موريتانيا بهدفين نظيفين سجلهما إسماعيل دياكيتي وتانجي، خلال الدور التمهيدي لبطولة كأس العرب التي توّج بلقبها منتخب الجزائر.

ويخوض الأحمر الكبير التصفيات ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الفلبين وفلسطين ومنغوليا المستضيف خلال الفترة (8 - 14) يونيو الجاري.

وفيما يلي جدول تصفيات المجموعة الثانية

اليمن × الفلبين الأربعاء 8 يونيو

اليمن × فلسطين السبت 11 يونيو

اليمن × منغوليا الثلاثاء 14 يونيو