الأمير علي يحتفظ برئاسة اتحاد كرة القدم

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الرياض - احمد صلاح - احتفظ الأمير علي بن الحسين بالتزكية برئاسة اتحاد كرة القدم للسنوات الأربعة القادمة وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة لإتحاد كرة القدم الذي ترأسه الأمير علي مساء اليوم في قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب.

ويرأس الأمير علي اتحاد كرة القدم منذ العام 1999، حيث حققت الكرة الأردنية في عهده سلسلة من الإنجازات، أبرزها التتويج بلقب الدورة الرياضية العربية مرتين عامي 97 و 99، ومواجهة الأورغواي في المحلق العالمي المؤهل مباشرة إلى نهائيات كاس العالم (مونديال البرازيل 2014).

وشهد الإجتماع حضور 67 عضواً من أصل 71 يحق لهم التصويت في الاتتخابات وفقاً لأنظمة وتعليمات الإتحاد.