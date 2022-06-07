انت الان تتابع خبر سعر بدلة زوجة محمد صلاح.. مش هتصدقوا إطلالتها الأخيرة بـ آلالاف الجنيهات والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - انتشر اسم زوجة اللاعب محمد صلاح على جميع محركات البحث على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص بعد الظهور الأخير لها مع زوجها أثناء حفل تتويجه بجائزة هداف البريميرليج “الحذاء الذهبي”، وهو أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم للمرة الثالثة على التوالي.
زوجة محمد صلاح تظهر بجسم متناسق
واثني الكثير من متابعو مواقع التواصل الاجتماعي على إطلالة ماجي زوجة اللاعب محمد صلاح، وبشكل خاص بعد أن ابهرت الجميع بظهورها بقوامها الممشوق المتناسق، واتباعها نظام غذائي، وهذا ما ساعدها في تقليل الوزن الكثير وظهورها بشكل أنيق وبساطة وأناقة، والبدلة سوداء وذات إطلالة رائعة وبسيطة وظهرت في الملعب مع زوجها وبناتها.
سعر بدلة زوجة محمد صلاح
وأصبحت الفتيات في الساعات الأخيرة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون الصور الخاصة ببدلة ماجي صادق، وسعر البليزر يصل لـ 2720 ريال سعود، أي ما يقرب من 13506.98 جنيهاً مصرياً والبنطلون 1932 ريال سعودي، وهو ما يساوي 9593.86 جنيه مصري.