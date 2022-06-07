سعر بدلة زوجة محمد صلاح.. مش هتصدقوا إطلالتها الأخيرة بـ آلالاف الجنيهات

زوجة محمد صلاح تظهر بجسم متناسق

واثني الكثير من متابعو مواقع التواصل الاجتماعي على إطلالة ماجي زوجة اللاعب محمد صلاح، وبشكل خاص بعد أن ابهرت الجميع بظهورها بقوامها الممشوق المتناسق، واتباعها نظام غذائي، وهذا ما ساعدها في تقليل الوزن الكثير وظهورها بشكل أنيق وبساطة وأناقة، والبدلة سوداء وذات إطلالة رائعة وبسيطة وظهرت في الملعب مع زوجها وبناتها.

بدلة زوجة محمد صلاح

سعر بدلة زوجة محمد صلاح

وأصبحت الفتيات في الساعات الأخيرة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون الصور الخاصة ببدلة ماجي صادق، وسعر البليزر يصل لـ 2720 ريال سعود، أي ما يقرب من 13506.98 جنيهاً مصرياً والبنطلون 1932 ريال سعودي، وهو ما يساوي 9593.86 جنيه مصري.