انت الان تتابع خبر رئيس الزمالك يؤكد صحة المكالمة المسربة.. بلاغ ضد احمد دياب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مؤتمر صحفي في مقر النادي ، وخلال المؤتمر أقر ضمنياً بصحة المكالمة المسربة بينه وبين احمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.

وكانت مكالمة هاتفية قد اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بين مرتضى منصور واحمد دياب، حملت العديد من التجاوزات اللفظية بين الطرفين وسب صريح.

مرتضى منصور يتقدم ببلاغ ضد رئيس الرابطة

رئيس الزمالك أكد أنه تقدم ببلاغ رسمي ضد احمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفةبسبب تطاوله ضده.

وسرد منصور تفاصيل ما حدث في المكالمة المسربة بقوله : ” تحدثت مع احمد دياب بشأن أخطاء الحكام ضد الزمالك ولكنه أخطرني أن الحكام تبع اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وعندما تحدثت مع علام بشأن الحكام قال لي بأن الحكام مع رابطة الأندية”.

وواصل منصور كلامه:” عدت للحديث مع دياب وفوجئت بتطاوله ولكني سأحصل على حقي بالقانون”.