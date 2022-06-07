نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مبارة الامارات ضد استراليا والقنوات الناقلة في الملحق الأسيوى بتصفيات كاس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم يلتقي عشاق كرة القدم بصفة عامة، وعشاق كرة القدم الإماراتية بصفة خاصة، مع المباراة المرتقبة بين منتخب الإمارات ومنتخب استراليا في الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يلتقي المنتخبان على ستاد ملعب أحمد بن على في قطر، من أجل حسم هوية المنتخب المتأهل لبطولة كأس العالم في قطر 2022.

موعد مباراة الإمارات ضد استراليا والقنوات الناقلة بتصفيات كأس العالم:-

تقام مباراة الإمارات وأستراليا في تصفيات كأس العالم اليوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو 2022 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

سوف تقوم قنوات بين سبورت الرياضية بنقل المباراة على الهواء مباشرة في لجمهور المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال ضبط ترددها لاستقبال إشاراتها، حيث ستقوم بنقل المباراة من خلال الاستوديو التحليلي الذي يسبق إقامة المباراة، من أجل تحليل المباراة من خلال كوكبة من نجوم كرة القدم.

ويأمل منتخب الإمارات في تخطي عقبة منتخب أستراليا من أجل التواجد وللمرة الثانية في بطولة كاس العالم، حيث سبق وشارك منتحب الإمارات للمرة الأولي في بطولة كأس العالم في إيطاليا عام 1990 مع منتخب مصر.

وفي المقابل فإن مشاركة منتخب أستراليا في حالة الفوز في مباراة الليلة على منتخب الإمارات، فإن ستكون للمرة الخامسة على التوالي، حيث سبق وشارك منتخب الأمارات في المشاركة في بطولة كأس العالم نحو 4 مرات سابقة.

وسوف يلاقى الفائز في مباراة الليلة بين منتخب الأمارات ومنتخب أستراليا، منتخب بيرو وذلك يوم 13 يونيو الجاري، والمنتخب الفائز سيكون هو المتأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم بقطر، وذلك من أجل استكمال فرق المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات (فرنسا- الدنمارك- تونس).

ويتمنى جمهور المشاهدين في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، فوز منتخب الإمارات في مباراته الليلة أمام منتخب أستراليا من أجل الصعود للمباراة التالية لمقابلة منتخب بيرو، والفوز عليه من أجل تحقيق حلم المشاركة الثانية في بطولة كأس العالم لشعب الإمارات وللشعوب العربية، خاصة وأن البطولة تقام في دولة قطر الشقيقة.