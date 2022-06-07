انت الان تتابع خبر خاص| بقرار رئاسي.. الأهلي يخطف نجم وسط وفاق سطيف الجزائري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن صفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تدعيم صفوف الفريق وحصد البطولات، ويبدو أن الميركاتو الصيفي سيشهد صفقات من العيار الثقيل حيث من الواضح أن الأهلي يسعى لالتهام الصفقات القوية مستغلًا الأزمات التي تضرب صفوف غريمه التقليدي الزمالك، وذلك من أجل العودة بقوة للبطولات المحلية والتتويج بها لمصالحة الجمهور بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفى مفاجأة تسعد جماهير الأحمر، كشف مصدر مقرب داخل النادي الأهلي لـ “كورة فى العارضة“، عن حصول المارد الأحمر على خدمات نجم وسط وفاق سطيف الجزائري، أحمد قندوسي، صاحب الـ22 عاما، الذي تألق أمام الأهلي فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وسجل هدفاً فى شباكه وهو ما لفت أنظار مسؤولو الأهلي، وهو ما يفسر تواجد رئيس نادي وفاق سطيف فى مقر الأهلي مع الخطيب فى الأيام الماضية.

[خاص| بقرار رئاسي.. الأهلي يخطف نجم وسط وفاق سطيف الجزائري ]

وكان يسعى الأهلي لإبرام هذه الصفقة من اجل تدعيم مركز خط الوسط خاصة بعد الرحيل المرتقب للمالي أليو ديانج، بعد تلقيه عروض فى الفترة الماضية، وخاصة بعدما كان الأهلي واضعًا عينيه فى بداية الأمر على مهند لاشين الذي أُعلن رسميًا أمس انتقاله لصفوف فيوتشر لمدة أربع مواسم.

موعد مباراة الأهلي القادمة

من المقرر أن يلعب الأهلي، يوم الاحد الموافق 12 يونيو المقبل امام المصري بالسلوم فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالى باستاد السلام، فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، و يبدأ الأهلي استعداداته للقاء من غدا الأربعاء بعد عودة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق من اجازته اليوم.