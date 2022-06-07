انت الان تتابع خبر عدنان حمد يؤكد الجاهزية للتصفيات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، عدنان حمد، إن فريقه بات جاهزا لدخول منافسات التصفيات الآسيوية، والتي تنطلق في الكويت اعتبارا من يوم غد.

ويبدأ المنتخب الوطني مبارياته بلقاء منتخب نيبال يوم غد، قبل أن يلتقي إندونيسيا السبت المقبل، ويختتم مبارياته في المجموعة الأولى بلقاء منتخب الكويت يوم 14 الشهر الحالي.

وأكد حمد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، في الكويت، أن هدف منتخب النشامى أبعد من هذه التصفيات التي تشهد تواجد المنتخب إلى جانب منتخبات أقل منه مستوى.

وقال "يوجد فوارق بين منتخبات المجموعة، لكن علينا تقديم أفضل مستوى لإظهار هذه الفوارق على أرض الملعب".

وأشاد المدرب بـ"المعسكر التدريبي الذي خاضه منتخبنا في قطر قبل التوجه إلى الكويت"، معتبرا أن "معسكر قطر كان محطة إعداد مثالية للوصول للجاهزية المطلوبة".