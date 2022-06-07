انت الان تتابع خبر موعد مباراة المنتخب الوطني ونيبال بالتصفيات الآسيوية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم مشواره منتخب نيبال عند الساعة العاشرة والربع من مساء غد الأربعاء في إطار منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية التي تقام مبارياتها في الكويت.

ويبحث المنتخب الوطني بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد عن بداية جيدة من خلال تحقيق الفوز المقرون بالأداء الجيد في مباراة يوم غد.

ويضم وفد المنتخب في الكويت 24 لاعباً: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، محمود الكواملة، مراد الفالوجي، محمد أبو حشيش، محمد الدميري، براء مرعي، يزن العرب، عبدالله نصيب، إحسان حداد، خليل بني عطية، بهاء عبد الرحمن، نور الروابدة، صالح راتب، رجائي عايد، أحمد سمير، محمود مرضي، موسى التعمري، محمد أبو زريق “شرارة”، علي علوان، يزن النعيمات، وحمزة الدردور، إلى جانب خطاب وأبو عمارة.

ويتضمن مشوار المنتخب الوطني بالتصفيات ضمن المجموعة الأولى بعد لقاء نيبال، مواجهة إندونيسيا السبت القادم، على أن يختتم مشواره أمام الكويت يوم 14 من الشهر الجاري، حيث يتأهل بطل المجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني من المجموعات الست إلى النهائيات القارية والتي تقام صيف العام القادم 2023.