نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وإثيوبيا القادمة والقنوات المفتوحة الناقلة على نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن تخطى المنتخب المصري اللقاء الأول أمام غينيا بيساو في إطار مباريات الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2023، فقد ضرب موعداً أخر ليواجه المنتخب الأثيوبي لحساب مباريات الجولة الثانية، ويبحث الجماهير الآن عن موعد مباراة مصر وإثيوبيا القادمة والقنوات المفتوحة الناقلة لها على نايل سات والأقمار الصناعية الأخرى، وإليكم التفاصيل.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا القادمة

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة مصر وإثيوبيا القادمة ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 التي ستقام في كوت ديفوار، حيث يلتقي النظيرين يوم الخميس القادم الموافق التاسع من شهر يونية الجاري على ملعب بينجو الوطني الذي تم تحديده من قبل اتحاد الكرة الإفريقي.

وتنطلق مباراة مصر وإثيوبيا الخميس 9-6-2022 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم، وفي تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر وتونس، بينما ستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة بتوقيت الإمارات.

موقف محمد صلاح من مباراة مصر وإثيوبيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر غياب النجم المصري الكبير محمد صلاح عن مباراة إثيوبيا، ويرجع السبب في ذلك أن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني إيهاب جلال قرر إراحة الفرعون الصغير في تلك المباراة، ونظراً أن الملك المصري أجرى أشعة التي أثبتت وجود شد خفيف.

بينما أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم سلبية مسحة كورونا للحارس الكبير محمد الشناوي، وقد شارك الشناوي في المران الأخير للمنتخب المصري.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا نايل سات

توجد العديد من القنوات المفتوحة التي قامت بنقل مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا العام الماضي، ولكن تلك القنوات لم يتم الإعلان ولا التأكيد على نلقها مباراة مصر القادمة ضد إثيوبيا، سنتابع معكم خلال الفترة القادمة ما سيتم الإفصاح عنه فيما يخص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا على نايل سات، وسنوافيكم بها من خلال تحديث لهذه الصفحة.

والجدير بالذكر أن المنتخب المصري قد حقق الفوز على منتخب غينيا بيساو بنتيجة هدف نظيف سجله اللاعب مصطفى محمد بعد مرور ربع ساعة من دخوله أرضية ملعب المباراة.