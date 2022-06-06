نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بذكريات 1966 التاريخية.. موعد مباراة ألمانيا وإنجلترا دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ألمانيا وإنجلترا ، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات (مرحلة الدوريات) في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023/2022 ، والتي انطلقت الأحد 5 يونيو 2022، ولحساب مرحلة الذهاب في المجموعة A3 ، يحتضن مساء الثلاثاء 7 يونيو 2022، ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، مواجهة كلاسيكية أوروبية، بنكهة عالمية، تجمع منتخبا إنجلترا وألمانيا ، واللذين خاضا صولات وجولات على مستوى المواجهات المباشرة، حددت أغلبها مسار بطولات ومسابقات تاريخية.

نتناول في السطور القادمة، كل التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة ألمانيا وإنجلترا والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج المنتخبين في النسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية 2022 ، علاوة على تاريخ مشاركات المنتخبين وإنجازاتهما بالبطولة، وأيضًا تاريخ مواجهات ألمانيا وإنجلترا .

مباراة ألمانيا وإنجلترا

مواجهة جديدة إذن، يحلو للبعض وصفها بـ”النهائي المبكر” للبطولة الأوروبية.

بذكريات دور الـ16 (ثمن النهائي) من بطولة يورو 2020 ، والتي توجت بها إيطاليا مؤخرًا على حساب الإنجليز.

وتمثل المواجهة، فرصة جديدة للألمان من أجل حيازة النقاط الثلاث الأولى في الموسم الحالي من دوري الأمم الأوروبية .

بينما يعول الإنجليز على النهوض مجددًا، بعد خسارة مفاجئة أمام المجر في الجولة الأولى.

نستعرض بدايةً ترتيب المجموعة A3 في دوري الأمم الأوروبية بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى:

وهذه قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب البطولة الأوروبية :

المنتخب الألماني

نستهل تغطيتنا مع منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم ، والذي يخوض غمار دوري الأمم الأوروبية للمرة الثالثة في تاريخه.

غير أن الماكينات لم يسبق لها أن نجحت في العبور من دور المجموعات.