كرواتيا تخطف تعادلاً قاتلاً من فرنسا بدوري الأمم
تعادل المنتخب الكرواتي مع ضيفه الفرنسي 1 - 1 يوم الاثنين في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وتقدم المنتخب الفرنسي عن طريق أدريان رابيو في الدقيقة 52، قبل أن يدرك أندريه كراماريتش التعادل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 83 من ضربة جزاء.
وحصد كلا المنتخبين أول نقطة في مشوارهما بالمجموعة، بعدما خسرت فرنسا في الجولة الأولى أمام الدنمارك 1-2، وخسرت كرواتيا صفر -3 أمام النمسا في الجولة ذاتها.
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