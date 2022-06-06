انت الان تتابع خبر اخبار الاهلي صفقات جديدة.. كشف الستار عن أول الراحلين عن الأحمر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام النادي الأهلي بالإعلان اليوم الثلاثاء عن أول اللاعبين الراحلين عن صفوف الأحمر أثناء فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وهي من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها جميع عشاق الأحمر في الوقت الحالي.

اخبار الاهلي صفقات جديدة تلفت الأنظار

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق، تجديد عقد لاعبه محمد محمود لمدة 4 سنوات قادمة، وهذا بجانب الموسم القادم، ويظل مع الأحمر إلى 2027، وأعلن أيضاً أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، انتقال المهاجم السنغالي أليو بادجي لصفوف نادي إميان الفرنسي بشكل نهائي.

معلومات عن رحيل أليو باجي إلى إميان

وكشف توفيق أن النادي الفرنسي فعل بند شراء بادجي بشكل نهائي، وذلك بعدما قضى في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وانضم بادجي لصفوف النادي الأهلي في يناير 2020 وهو قادم من رابيد فيينا النمساوي مقابل مليوني يورو، وبعد مرة عام رحل إلى أنقرة جوتو التركي لمدة 6 أشهر مقابل حصوله على 250 ألف يورو.