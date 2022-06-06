نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية وفنزويلا الودية استعداداً لنهائيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد خسارة المنتخب السعودي الأحد 5 يونيو 2022، يهتم كثير من مشاهدي كرة القدم في المملكة العربية السعودية، بمعرفة موعد مباراة السعودية وفنزويلا استعدادا لنهائيات كأس العالم قطر 2022م، والقنوات الناقلة، لمتابعة هذه الجولة الجديدة من التصفيات، وتعرّض المنتخب السعودي للخسارة من نظيره الكولومبي، أمس الأحد، بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، في إطار استعداداتهما لكأس العالم 2022 في دولة قطر، ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم أربع مباريات ودية، استعدادا لمونديال قطر 2022، ثلاث منها مؤكدة ضد كولومبيا التي خسر منها بهدف نظيف، ثم مع فنزويلا والإكوادور.

موعد مباراة السعودية وفنزويلا الودية استعدادا لنهائيات كأس العالم قطر 2022

وننشر موعد مباراة السعودية وفنزويلا الودية استعدادا لنهائيات كأس العالم قطر 2022م، ليتعرف عليه كل عشاق متابعة كرة القدم في المملكة، إلى هذا الموعد ومشاهدة المباراة عبر القنوات الناقلة، إذ من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام السّاعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والسّابعة مساءً وذلك بتوقيت مصر، بينما تُقام في التاسعة مساءً وفق توقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفنزويلا؟

وتُذاع مباريات المنتخب السعودي الاستعدادية لبطولة كأس العالم في قطر 2022، على قنوات SSC السعودية، التي أطلقتها المملكة مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدّوري السعودي والبطولات القاريّة.

وبالنسبة لمباراة المنتخبين السعودي والفنزويلي، فمن المقرر أن تذاع على القناة الأولى SSC1، ومن الممكن متابعتها من خلال تطبيق شاهد.

الاستعدادات لكأس العالم 2022

ويُواصل منتخب المملكة استعدادته لبُطولة كأس العالم 2022، التي تأهّل لها عن جدارة قبل الجولة الأخيرة من الدور الثّالث في تصفيات آسيا المؤهلة للبطولة ضمن مجموعة شملت اليابان وأستراليا، وتعد هذه المرة السادسة التي يُسجّل فيها المنتخب السعودي، مشاركته ببطولة كأس العالم في تاريخه، إذ كانت المرة الأولى في أمريكا عام 1994م، عندما وصل إلى دور السّتة عشر للمرة الأولى والأخيرة، وأوقعت القرعة الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 المنتخب السعودي في مجموعة صعبة، حيث يتواجد فيها منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي، وبجانبه منتخبي المكسيك وبولندا.