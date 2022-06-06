نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام الصدارة.. موعد مباراه السعودية واليابان كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه السعودية واليابان ، تستأنف مساء الاثنين 6 يونيو 2022، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات (الدور الأول) في بطولة كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة، حيث يستضيف ملعب باختاكور المركزي في مدينة طشقند الأوزبكية، مواجهة كلاسيكية قوية، تجمع منتخبا اليابان والسعودية ، في صدام مباشر على صدارة المجموعة الرابعة، والتي تضم أيضًا منتخبي الإمارات وطاجيكستان ، خاصةً بعد نجاح الفريقين في الاختبار الأول بالجولة الأولى.

نتناول في السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراه السعودية واليابان والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج المنتخبين في النسخة الخامسة من بطولة كأس آسيا 2022 تحت 23 عامًا ، إلى جانب تاريخ المشاركات والإنجازات، وأيضًا تاريخ مواجهات السعودية واليابان على الصعيد الأولمبي.

مباراه السعودية واليابان

بذكريات مواجهة اليابان والسعودية ، على مستوى الفريق الأول في تصفيات كأس العالم 2022 .

والتي تقاسم المنتخبين نتيجتها، بانتصار الأخضر في الذهاب.

مقابل فوز الساموراي في جولة الإياب.

يعاود المنتخبين اللقاء، ولكن على الصعيد الأولمبي، في بطولة قارية مميزة، انطلقت نسختها الأربعاء الماضي.

وكما أسلفنا، يلعب المنتخبان ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات الإمارات وطاجيكستان .

حيث قدم المنتخبان عرضًا مميزًا، دفع الصقور بجدارة نحو الصدارة بعد فوز عريض على طاجيكستان.

فيما حقق الأزرق انتصارًا صعبًا على عيال زايد في الجولة الأولى.

إليكم ترتيب المجموعة الرابعة من كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى :

وهذا ترتيب المنتخبات المتوجة ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا على مدار تاريخها:

المنتخب السعودي

نستهل تغطيتنا مع المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم .

والذي قدم أداءً مميزًا في الجولة الأولى، بنجاح باهر وانتصار بخماسية نظيفة على طاجيكستان.

دفعه لاعتلاء صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 3 نقاط وصافي (5) أهداف.

ما يعطي مؤشرًا ولو بسيطًا على رغبة وطموح الفريق، في التتويج بأولى ألقابه في البطولة.