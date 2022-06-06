انت الان تتابع خبر " ما نستحقش "..تعليق ناري من " رضا عبدالعال" عقب مباراة المنتخب المصري اليوم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تمكن المنتخب المصري الأول لكرة القدم من تحقيق فوز غالي اليوم أمام نظيره المنتخب الغيني في أولي مبارايات الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار ، حيث استطاع المنتخب أن يحقق الفوز خلال المباراة التي انطلقت اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب ستاد القاهرة الدولي عن طريق هدف أحرزه البديل في الشوط الثاني ،مهاجم جلطة سراي التركي ” مصطفي محمد ” عقب مجهود رائع من الجناح ” ابراهيم عادل ” ليؤمن بذلك النقاط الثلاث الأولي للفراعنة .

جدير بالذكر أن نجم النادي الأهلي والزمالك السابق والذي يعمل حاليا محلل فنيا لعدد من القنوات الكابتن ” رضا عبدالعال ” قد أطلق العديد من التصريحات النارية عقب انتهاء مباراة المنتخب المصري اليوم ، مشيرا إلي أن المنتخب المصري لم يستحق الفوز خلال مباراة اليوم حيث أرجع السبب في رأيه الصادم هذا إلي ضعف أداء لاعبي المنتخب الذي كان يعيبه البطء الشديد في التحضير للهجمة

وقد تابع ” عبد العال ” تصريحاته من خلال برنامج البريمو الذي يبث عبر فضائية ” ten” منتقدا أداء نجم وسط الأهلي والمنتخب المصري ” حمدي فتحي ” ملفتا النظر إلي أنه كان يستلم الكرات في أماكن خاطئة من الملعب وهو الأمر الذي نتج عنه عدم الخروج بالكرة بالشكل الأمثل، واصبح يعترض على الحكم في كل كرة مثل طارق حامد ،مختتما حديثه أن الشكل الهحومي للمنتخب كان من المفترض أن يكون أفضل من ذلك بكثير