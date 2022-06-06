انت الان تتابع خبر "محمد ناجي جدو " ينتقد أداء " إيهاب جلال " خلال مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - استطاع المنتخب المصري الأول لكرة القدم أن يحقق فوزه الأول اليوم أمام المنتخب الغيني ضمن إطار منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار بهدف دون رد في مباراة لعبت حتي الدقائق الأخيرة ، حيث أن نتيجة المباراة كانت تتجه نحو التعادل السلبي في أولي مبارايات المنتخب المصري تحت قيادة المدير الفني الجديد ” إيهاب جلال ” إلي ان تدخل مهاجم المنتخب المصري ” مصطفي محمد ” واقتنص نقاط المباراة الثلاث في الدقيقة ال 87 من عمر اللقاء عقب مجهود رائع من جناح بيراميدز ” إبراهيم عادل ” .

جدير بالذكر أن الكثير من المحللين الفنيين قد أبدوا وجهات نظر مختلفة عقب مباراة المنتخب المصري اليوم ، فقد عبر نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري وأفضل مهاجم بديل الكابتن ” محمد ناجي جدو ” اليوم موجها انتقاداته لطريقة أداء المنتخب المصري تجت قيادة إيهاب جلال معبرا علي حد قوله ” إيهاب جلال لم يغير طريقة اللعب أمام غينيا” حيث أنه حرص علي توضيح وجهة نظره من خلال برنامج ” الريمونتادا والذي يتم إذاعته عبر فضائية ” المحور”

في سياق متصل فإن الكثير من المحللين الفنيين قد اتفقوا مع وجهة النظر التي تبناها ” ناجي جدو ” حيث أن الجماهير المصرية قبل المحللين الفنيين كانوا ينتظرون رؤية شكل جديد للمنتخب المصري في ظل وجود قيادة فنية جديدة ترغب في التعبير عن نفسها لكن نفس نمط اللعب الرتيب هو الذي كان سائدا مع البطء في التحضير والقرارات الخاطئة وعدم الانسجاام