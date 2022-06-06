انت الان تتابع خبر أداء باهت.. أسطورة الزمالك يفتح النار على منتخب مصر بعد مباراة غينيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - إقتنص منتخب مصر فوز هام على نظيره المنتخب الغيني بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

أحمد عيد عبد الملك يفتح النار على أداء منتخب مصر

وفي تصريحات تلفزيونية عقب المباراة قال أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق أن أداء لاعبي منتخب مصر لا يليق تمامًا بإسم الفراعنة في القارة السمراء لا يليق أن نظهر بهذا الشكل في المباراة الافتتاحية على ملعبنا ووسط جماهيرنا ويجب أن يتم إدارة الموضوع بطريقة أفضل.

وأضاف عبد الملك لقناة Etc أن مواهب الكرة المصرية في الجيل الحالي محدودة للغاية وأشار إلى أن تشكيلة المنتخب اليوم كانت تفتقد لنجم قادر على صناعة الفارق وتوقعنا أن يظهر اللاعبين بصورة أفضل في الظهور الأول لإيهاب جلال لكن ذلك لم يحدث ويجب حل المشكلات التي ظهرت في بناء اللعب.

وأكمل :” اللاعبين يعانون من الإجهاد بسبب تلاحم المواسم والبعض الآخر يعاني من الإصابات محمد صلاح نفسه يعاني بصورة نفسية جراء خسارة لقب دوري أبطال أوروبا على يد نادي ريال مدريد ويجب أن نعيد التخطيط على المدى البعيد لضمان العودة إلى منصات التتويج من جديد.

وأنهى :” يوجد ندرة كبيرة في المواهب ومصر تفتقد الكثير من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق لكن في الأخير نتمنى التوفيق للكابتن إيهاب جلال.