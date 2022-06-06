انت الان تتابع خبر بعد هجوم الجماهير عليه.. محمد صلاح يطلق تصريحات نارية ويحسم الجدل حول رحيله عن ليفربول والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كثرت الأخبار التي تربط النجم المصري الدولي محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن المعروف أن عقد صلاح سوف ينتهي، مع ليفربول في يونيو 2023 ولم يتوصل لاتفاق حتى الآن حتى يجدد تعاقده مع فريق ملعب أنفيلد.

و من جانبه، طلب محمد صلاح على أخذ راتب أسبوعي قدره 400 ألف جنيه استرليني للموافقة على الاستمرار في صفوف ليفربول، بينما ترفض إدارة الريدز كسر سقف الرواتب من أجل اللاعب المصري،ووفقاً لشبكة “Anfield Watch” الإنجليزية، ليفربول يشعر بالغضب بسبب نية صلاح البقاء في أنفيلد حتى نهاية تعاقده في صيف 2023 ومن ثم الرحيل مجاناً، أو فرض شروطه المالية على إدارة النادي،كما كثرت أخبار حول إمكانية رحيل صلاح لنادى إنجليزي منافس مجاناً، في حال رحل عن أنفيلد مجاناً، لأن ليفربول رفض تحقيق مطالبه المالية.

و فى نفس السياق، تحدثت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن الحلم الأبرز لمحمد صلاح هو اللعب يوماً ما في الدوري الإسباني، لاكن صلاح يعطي الأولوية في الوقت الحالي للبقاء في صفوف ليفربول، لكنه لم يستبعد تحقيق حلم الطفولة بالليغا في الدوري الإسباني في حال وصول عرض قوي من ريال مدريد، و أضافت الصحيفة أن صلاح يعتقد أن فشل ضم كيليان مبابي لصفوف ريال مدريد قد يدفع النادي الأبيض العاصمي للتفكير في ضمه، لكنه في نفس الوقت يرى أن بلوغه سن الـ30 عاماً في منتصف يونيو الجاري قد يدفع إدارة فلورنتينو بيريز لاستبعاد إتمام الصفقة.

و الجدير بالذكر أن صلاح في الوقت الحالي يرفض التراجع عن مطالبه المالية لتجديد العقد في ليفربول، ولا يستبعد فكرة الاستمرار في النادي لنهاية عقده في صيف 2023 ومن ثم الرحيل مجاناً، أو الرحيل في صيف 2022 الحالي في حال وصول عرض قوي من الدوري الإسباني.