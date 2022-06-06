انت الان تتابع خبر الماتادور نادال يسحق رود ويتوج بلقب رولان غاروس للمرة الـ 14 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - توج الإسباني رافائيل نادال، بلقب بطولة "رولان غاروس" ثانية البطولات الأربع الكبرى للمرة الـ14 في تاريخه، بعد تغلبه في المباراة النهائية على النرويجي كاسبر رود مساء اليوم الأحد.

وسحق نادال ابن الـ36 عاما منافسه النرويجي 6-3، و6-3، و6-0، محققا لقبه الـ14 القياسي الأسطوري بعد 17 عاما من باكورة انتصاراته في "رولان غاروس" في عام 2005 في سن الـ19 عاما.

وعزز نادال بالتالي رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات الأربع الكبرى في التاريخ، بعدما رفع رصيده إلى اللقب رقم 22، متقدما بفارق لقبين كبيرين عن مطارديه المباشرين الصربي نوفاك دجوكوفيتش، والسويسري روجر فيدرر.